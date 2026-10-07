Eni sale in Borsa con aumento petrolio nonostante downgrade di Exane BNP Paribas

(Teleborsa) - Seduta positiva a Piazza Affari per Eni , colosso energetico italiano, nonostante il downgrade a "Neutral" da parte di Exane BNP Paribas (target price a 25 euro per azione), con gli analisti che vedono un limitato upside per il titolo alle valutazioni attuali. Il settore è comunque in aumento nella giornata odierna, in controtendenza rispetto l'intero mercato, per l'aumento delle quotazioni petrolifere mentre il mercato valuta le limitazioni all'offerta per via di una tempesta in arrivo sulle regioni petrolifere degli Stati Uniti e degli attacchi degli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, contro l’Arabia Saudita.



Eni si attesta a 24,4 euro, con un aumento dell'1,10%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 24,51 e successiva a 24,84. Supporto a 24,19.

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