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Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Telecommunications

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Telecommunications
L'Indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni perde lo 0,79%, continuando la seduta a 378,73 punti.
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