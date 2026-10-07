Milano 10:11
50.677 -1,14%
Nasdaq 0:34
31.225 0,00%
Dow Jones 6-ott
51.521 +0,49%
Londra 10:11
10.506 -0,34%
Francoforte 10:11
25.287 -0,64%

Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Retail

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Retail
In rialzo il comparto vendite al dettaglio europeo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 937,82 punti.
Condividi
```