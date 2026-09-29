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Eurozona: giornata in lieve aumento per l'EURO STOXX Retail

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: giornata in lieve aumento per l'EURO STOXX Retail
Il Comparto vendite al dettaglio europeo fa un piccolo salto in avanti dello 0,44%, portandosi a 929,92 punti.
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