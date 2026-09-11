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Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Retail

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Retail
Il Comparto vendite al dettaglio europeo perde lo 0,76%, continuando la seduta a 942,92 punti.
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