Milano 10:17
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Londra 10:17
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Madrid: movimento negativo per Caixabank

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: movimento negativo per Caixabank
Ribasso composto e controllato per la banca spagnola, che presenta una flessione dell'1,86% sui valori precedenti.
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