Milano 10:12
49.682 +0,37%
Nasdaq 30-ott
28.385 0,00%
Dow Jones 30-ott
51.770 -1,09%
Londra 10:12
10.720 -0,09%
Francoforte 10:12
25.868 +0,19%

Madrid: balza in avanti Caixabank

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: balza in avanti Caixabank
Balza in avanti la banca spagnola, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,54%.
Condividi
```