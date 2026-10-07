Madrid: si concentrano le vendite su Bankinter

(Teleborsa) - Rosso per la banca spagnola , che sta segnando un calo del 3,09%.



L'andamento di Bankinter nella settimana, rispetto all' Ibex 35 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l' istituto di credito spagnolo , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 15,22 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 15,59. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 15,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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