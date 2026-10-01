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Madrid: si concentrano le vendite su Ferrovial

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti, Industria
Madrid: si concentrano le vendite su Ferrovial
Sottotono la società spagnola di infrastrutture per il settore trasporti, che passa di mano con un calo del 2,29%.
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