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Madrid: si concentrano le vendite su Meliá Hotels International

Migliori e peggiori, In breve, Turismo
Madrid: si concentrano le vendite su Meliá Hotels International
Si muove verso il basso il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo, con una flessione del 3,03%.
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