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Madrid: si concentrano le vendite su IAG

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Madrid: si concentrano le vendite su IAG
Ribasso composto e controllato per International Airlines Group, che presenta una flessione del 3,52% sui valori precedenti.
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