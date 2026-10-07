Metriks AI, ok della Consob al documento dell'OPS su TradeLab, adesioni dal 12 ottobre

Operazione è "passaggio rilevante nello sviluppo di Metriks AI"

(Teleborsa) - Metriks AI annuncia che la Consob ha approvato il documento relativo all'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa dalla società su TradeLab . Per ogni azione portata in adesione, è previsto un corrispettivo di 0,667 azioni ordinarie Metriks AI di nuova emissione.



Il periodo di offerta inizierà alle 8:30 del 12 ottobre e terminerà alle 17:30 del 4 dicembre prossimo, per un totale di 40 giorni di Borsa aperta, salvo eventuali proroghe. Subordinatamente all'avveramento, o alla rinuncia ove consentita, delle condizioni previste dall'offerta, il pagamento del corrispettivo è previsto per l'11 dicembre.



L'operazione - spiega una nota - rappresenta un passaggio rilevante nel percorso di sviluppo di Metriks AI, AI Data Company e Società Benefit attiva nell'integrazione di dati, intelligenza artificiale, tecnologia, sostenibilità e finanza a supporto della crescita delle imprese.















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