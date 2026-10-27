TradeLab, sottoscritti ulteriori bond non convertibili per 500 mila euro da parte di Banca Asti

(Teleborsa) - TradeLab , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel Trade Marketing, Retail e Channel Management con strumenti di business analytics e customer platform basati su intelligenza artificiale, ha ricevuto una sottoscrizione per complessivi nominali 500 mila euro da parte di Cassa di Risparmio di Asti al prestito obbligazionario non subordinato e non convertibile (di massimi 2 milioni di euro). Con questa sottoscrizione il collocamento raggiunge complessivi nominali 1,5 milioni di euro, di cui 1 milione di euro sottoscritti da Banca Valsabbina lo scorso agosto.



Coerentemente con quanto già rappresentato al mercato, i proventi dell'emissione saranno destinati esclusivamente al piano di investimenti a supporto dello sviluppo della società, a sostegno della crescita sia per linee interne sia per linee esterne.



"Questa seconda sottoscrizione conferma la fiducia degli investitori istituzionali nel percorso di crescita di TradeLab e ci consente di proseguire negli investimenti previsti dal piano di sviluppo, sia per linee interne sia per linee esterne - ha commentato l'AD Massimo Viganò - Ringraziamo Banca di Asti per aver affiancato Banca Valsabbina in questa operazione".

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