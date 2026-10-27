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TradeLab, sottoscritti ulteriori bond non convertibili per 500 mila euro da parte di Banca Asti

Finanza
TradeLab, sottoscritti ulteriori bond non convertibili per 500 mila euro da parte di Banca Asti
(Teleborsa) - TradeLab, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel Trade Marketing, Retail e Channel Management con strumenti di business analytics e customer platform basati su intelligenza artificiale, ha ricevuto una sottoscrizione per complessivi nominali 500 mila euro da parte di Cassa di Risparmio di Asti al prestito obbligazionario non subordinato e non convertibile (di massimi 2 milioni di euro). Con questa sottoscrizione il collocamento raggiunge complessivi nominali 1,5 milioni di euro, di cui 1 milione di euro sottoscritti da Banca Valsabbina lo scorso agosto.

Coerentemente con quanto già rappresentato al mercato, i proventi dell'emissione saranno destinati esclusivamente al piano di investimenti a supporto dello sviluppo della società, a sostegno della crescita sia per linee interne sia per linee esterne.

"Questa seconda sottoscrizione conferma la fiducia degli investitori istituzionali nel percorso di crescita di TradeLab e ci consente di proseguire negli investimenti previsti dal piano di sviluppo, sia per linee interne sia per linee esterne - ha commentato l'AD Massimo Viganò - Ringraziamo Banca di Asti per aver affiancato Banca Valsabbina in questa operazione".
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