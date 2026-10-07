PALLADIUM del 6/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre
Frazionale ribasso per il metallo prezioso, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,21%.
Lo scenario di medio periodo del palladio ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1.178,3. Supporto a 1.172,3. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1.184,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)