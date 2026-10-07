Milano 6-ott
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Nasdaq 0:34
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Dow Jones 6-ott
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Londra 6-ott
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Francoforte 6-ott
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PALLADIUM del 6/10/2026

Finanza
PALLADIUM del 6/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre

Frazionale ribasso per il metallo prezioso, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,21%.

Lo scenario di medio periodo del palladio ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1.178,3. Supporto a 1.172,3. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1.184,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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