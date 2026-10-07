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Parigi: andamento sostenuto per Stellantis

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento sostenuto per Stellantis
Apprezzabile rialzo per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, in guadagno dell'1,96% sui valori precedenti.
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