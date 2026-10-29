Milano 10:37
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Nasdaq 28-ott
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Dow Jones 28-ott
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Londra 10:37
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Perde Stellantis sul mercato di Parigi

Migliori e peggiori, In breve
Perde Stellantis sul mercato di Parigi
Retrocede molto la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,91%.
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