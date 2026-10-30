Milano 12:21
49.598 -0,81%
Nasdaq 29-ott
29.403 -1,38%
Dow Jones 29-ott
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Londra 12:21
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Francoforte 12:21
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Parigi: movimento negativo per Stellantis

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: movimento negativo per Stellantis
Si muove verso il basso la casa automobilistica italo-francese-statunitense, con una flessione del 3,39%.
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