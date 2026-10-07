Piano Casa: Foti e Invimit SGR annunciano consultazione

per raccogliere progetti sui territori

(Teleborsa) - Invimit SGR ha pubblicato sul sito aziendale la consultazione rivolta al mercato, finalizzata a raccogliere proposte immobiliari e contributi conoscitivi su progetti immobiliari coerenti con le finalità del Fondo Housing Coesione e con gli obiettivi del Decreto Piano Casa. Lo scopo della consultazione è sollecitare la presentazione di progetti immobiliari da sviluppare in fondi immobiliari territoriali gestiti da altre Sgr.



Ogni 60 giorni, le proposte ricevute da Invimit SGR saranno messe a disposizione del mercato tramite DIGITUS - una piattaforma digitale appositamente sviluppata, raggiungibile dal banner PIANO CASA dell’homepage del sito di Invimit. Si aprirà così il processo propedeutico all’istituzione dei fondi territoriali. Le Sgr potranno comunque candidare progetti non inseriti nella Consultazione, nell’ambito di un avviso di investimento che sarà pubblicato a breve.



Sarà possibile inserire progetti in via continuativa. La Consultazione è aperta a ogni Ente pubblico, fra cui anche Regioni e Province autonome, Città Metropolitane, Province e Comuni, e i fondi di investimento immobiliare di cui siano partecipanti, o promotori, tali enti o Società da essi partecipate in misura non inferiore alla maggioranza del capitale sociale; soggetti privati rientranti nella definizione di clienti o investitori professionali, interessati a presentare proposte progettuali per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale o pubblica, ovvero altri contributi coerenti con le finalità del Fondo Housing Coesione.



Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, ha dichiarato: “Con il Fondo Housing Coesione mettiamo a sistema le risorse nazionali per dare una risposta concreta a chi oggi non riesce ad accedere a un alloggio sul libero mercato. I 100 milioni che il Dipartimento per le politiche di coesione sottoscrive certificano l'impegno del Governo affinché le Regioni e le Province autonome procedano ad aderire al Fondo Housing Coesione in modo da raggiungere gli obiettivi di spesa del 31 dicembre 2026 e avviare la messa a disposizione di alloggi a canone calmierato nel proprio territorio entro il 2030. È fondamentale infatti sollecitare tutti i protagonisti del Piano Casa a fare da subito la propria parte, così da programmare fin da ora gli interventi e fornire risposte concrete ai cittadini”.



Stefano Scalera, AD di Invimit Sgr, ha dichiarato: “Siamo soddisfatti di avviare la consultazione di mercato per raccogliere i progetti che consentiranno la definizione di una pipeline di investimenti relativa al Piano Casa. Riteniamo davvero importante questa fase, in quanto consentirà di procedere alla realizzazione degli alloggi entro il 2030 nelle Regioni che sottoscriveranno il Fondo Housing Coesione e verso il consolidamento del secondo pilastro, dando una prospettiva di medio-lungo periodo all’intervento affidato a Invimit Sgr”.

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