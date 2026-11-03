Banca Investis, perfezionata fusione di Arsenale Real Estate SGR in Symphonia SGR

(Teleborsa) - Si è perfezionata la fusione per incorporazione di Arsenale Real Estate SGR in Symphonia SGR, la società di gestione del risparmio del Gruppo Banca Investis. Con questa operazione il Gruppo entra in una nuova fase del proprio percorso di crescita, unendo l'esperienza di Symphonia SGR nella gestione degli investimenti alla competenza maturata da Arsenale Real Estate SGR nel segmento immobiliare ad elevata specializzazione.



"Il completamento di questa operazione conferma il nostro impegno a rafforzare il posizionamento del Gruppo nel wealth e nell'asset management - ha detto Stefano Vecchi, CEO di Banca Investis - L'ingresso delle competenze di Arsenale Real Estate SGR si inserisce perfettamente nella nostra visione strategica: sviluppare una piattaforma d'investimento sempre più evoluta, capace di coniugare specializzazioni ad alto valore aggiunto e di modulare soluzioni su misura, allineate agli obiettivi di ciascun cliente".



"Con l'integrazione di Arsenale Real Estate SGR, arricchiamo in modo significativo il bagaglio di competenze al servizio dei nostri clienti e la nostra capacità di rispondere alle dinamiche dei mercati in continua evoluzione - ha aggiunto Carlo Angelo Trabattoni, CEO di Symphonia SGR - Ampliamo l'orizzonte delle nostre soluzioni e, allo stesso tempo, manteniamo saldi i pilastri del nostro modello: la centralità della relazione, la personalizzazione del servizio e l'approccio alla gestione orientato al lungo periodo".

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