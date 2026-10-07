RES, EnVent conferma Target Price e Rating OUTPERFORM

(Teleborsa) - EnVent ha pubblicato l'Equity Research Update H1 2026 su RES – Recupero Etico Sostenibile , fornitore di servizi ambientali integrati per la gestione dei rifiuti. EnVent conferma il rating OUTPERFORM con target price invariato a €12,00 per azione che implica un potenziale upside del 60% rispetto al prezzo di chiusura del 2 ottobre.



In H1 2026 RES ha riportato €18m di ricavi, +10,4% rispetto a H1 2025, trainati dal trattamento dei rifiuti (+14,1%). L'EBITDA è €5,4m, vs €5,1 in H1 2025, con margine al 30%. L'indebitamento finanziario netto è €3,6m, rispetto a €6,3m cash-positive al 31 Dicembre 2025, a seguito di oltre €11m di investimenti e dividendi pagati €1.3m.



RES sta proseguendo con il ??suo programma di investimenti da oltre €40m in innovazione e impianti, con un ritorno atteso di circa €40m di ricavi annui a regime.

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