VNE, EnVent alza target price dopo nuovo ordine Brightstar con rating Outperform confermato

(Teleborsa) - EnVent ha incrementato da 4,65 a 6,00 euro per azione il target price su VNE , produttore di sistemi automatizzati per la gestione dei pagamenti in contanti e digitali nei punti vendita fisici, a seguito del secondo ordine ricevuto da Brightstar Electronics and Services, confermando il rating Outperform visto l'upside implicito del 36%.



La nuova commessa, del valore di 11,5 milioni di euro, prevede la fornitura di 3.950 chioschi self-service per pagamenti in contanti e digitali destinati al settore del gaming. L’ordine si aggiunge a quello da 18,3 milioni di euro annunciato a settembre, portando a 29,8 milioni di euro il valore complessivo delle due commesse. Brightstar Electronics and Services è la controllata italiana di Brightstar Lottery, gruppo attivo in oltre 100 Paesi nella fornitura di tecnologie per le lotterie e nella gestione di lotterie in concessione.



Il titolo VNE ha raggiunto il massimo storico a novembre, dopo gli annunci delle due commesse e la pubblicazione dei dati del terzo trimestre.

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