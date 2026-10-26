Valica, EnVent alza target price e conferma Outperform

(Teleborsa) - EnVent ha incrementato a 4 euro per azione (dai precedenti 3,8 euro) il target price su Valica , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore nel marketing tecnologico con un focus specifico su turismo e enogastronomia, confermando il rating "Outperform" visto il potenziale upside oltre il 100% rispetto al prezzo di chiusura del 22 ottobre.



Nel primo semestre 2026, Valica ha registrato ricavi operativi pari a 4,1 milioni di euro (+16% YoY), sostenuti dalle prime tappe di Borgo diVino in Tour in crescita del 40%. L'EBITDA è pari a 0,3 milioni di euro rispetto al break-even nel primo semestre 2025, con un margine dell'8,2%, mentre la perdita si è ridotta a 0,4 milioni di euro da 0,6 milioni. L'indebitamento finanziario netto è salito a 2,8 milioni di euro a giugno 2026, rispetto a 2,6 milioni a fine 2025.



Parallelamente, Valica ha proseguito il percorso di acquisizione del pieno controllo di FYTUR, core business del Gruppo che nel 2025 ha generato ricavi per 2,4 milioni di euro. Ad aprile ha acquisito un ulteriore 15%, portando la partecipazione al 70%. È ancora in corso l'acquisizione del restante 30%, che sarà regolata attraverso un aumento di capitale riservato con emissione di 85.000 nuove azioni.



A maggio, Valica ha inoltre completato un aumento di capitale da 0,6 milioni di euro per rafforzare la struttura finanziaria e sostenere gli investimenti, attraverso l'emissione di 305.640 nuove azioni a 2 euro ciascuna, con esclusione del diritto di opzione.



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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