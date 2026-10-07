Saipem resta top pick di BofA in attesa dei risultati del terzo trimestre

(Teleborsa) - Saipem , società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, rimane la top pick di Bank of America per il settore dei servizi petroliferi.



Saipem, su cui BofA ha confermato la raccomandazione "Buy" e il target price di 5,50 euro, pubblicherà i risultati del terzo trimestre 2026 il 18 novembre. BofA prevede la conferma della guidance per l'intero esercizio 2026, un approccio prudente riguardo alle prime indicazioni per il 2027 e un EBITDA del terzo trimestre superiore alle attese del 5%. Non si aspetta che il conflitto in corso in Medio Oriente porti a un ulteriore profit warning (previsione condivisa dal consensus), ma il contesto potrebbe influenzare la pubblicazione anticipata della guidance per il 2027. Ciò non ci induce, di per sé, alla prudenza: la stima di BofA di EBITDA per il 2027 è superiore del 10% rispetto al consensus, ma la banca d'affari ritiene improbabile che tale livello venga formalizzato nella guidance in questa fase preliminare.

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