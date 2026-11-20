Saipem, Equita incrementa target price dopo indicazioni positive del terzo trimestre

(Teleborsa) - Equita ha incrementato a 4,30 euro per azione (+8%) il target price su Saipem , confermando la raccomandazione "Hold" sul titolo. A valle dei risultati del terzo trimestre e delle conference call di Saipem e Subsea7, il broker ha aggiornato le stime 2027, alzando i ricavi del 3% a 16,5 miliardi di euro e l'EBITDA del 2% a 2,03 miliardi di euro, sostanzialmente in linea con la nuova guidance. Più significative le revisioni di EBIT (+33% a 1,11 miliardi di euro) e cash flow operativo post-leasing (+12% a 1,14 miliardi di euro), principalmente grazie alla riduzione degli ammortamenti (da circa 1,1 miliardi di euro a 900 milioni di euro) e dei pagamenti per leasing (da 700-750 milioni di euro a circa 500 milioni di euro).



La solida posizione finanziaria consente di mantenere una remunerazione interessante per gli azionisti. Un eventuale cambio di policy sarà deciso post-fusione. Il Capital Allocation Framework prevede almeno il 40% di FCF da distribuire agli azionisti.



"Nel complesso, confermiamo una visione costruttiva sui fondamentali, con potenziale upside legato alla normalizzazione degli extracosti in Medio Oriente, al turnaround dell'Onshore E&C e alle sinergie della fusione - si legge nella ricerca - Manteniamo tuttavia Hold, considerando che la valutazione della futura Saipem7 è ormai allineata ai principali oil services americani e che un ulteriore re-rating verso i multipli di TechnipFMC richiederà maggiori evidenze sulla sostenibilità dei margini e sulla realizzazione delle sinergie".

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