BofA sceglie Fineco come titolo preferito nel risparmio gestito italiano

(Teleborsa) - Fineco è la scelta preferita di BofA tra gli asset gatherer italiani dopo i risultati del terzo trimestre. La banca d'affari americana conferma il giudizio "Buy" con un prezzo obiettivo di 27,20 euro, che implica un potenziale rendimento del 19%. Gli analisti alzano dell'1% la stima di utile per azione 2026 grazie ai minori costi, legati anche ai progressi sull'intelligenza artificiale, e si attendono una revisione al rialzo della guidance con i conti 2026. Ulteriore potenziale arriva dall'espansione in Germania, prevista tra fine 2026 e inizio 2027. A 18 volte gli utili 2027, per BofA il titolo resta sottovalutato.



Confermato "Buy" anche su Banca Mediolanum , con target a 25,50 euro. Le stime di utile per azione 2026-2028 salgono dell'1-3% per un margine d'interesse più forte. Il dividendo 2026 stimato sale a 1 euro, includendo una componente straordinaria di 0,15 euro legata alle commissioni di performance. Tra i rischi di breve, BofA cita un possibile aumento del prelievo fiscale sulle banche italiane.



Su Azimut il giudizio resta "Neutral", con target alzato da 39 a 40 euro. La banca d'affari attende il completamento della cessione di TNB, il cui incasso iniziale di 240 milioni dovrebbe sostenere circa 800 milioni tra buyback e dividendi nel 2027.

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