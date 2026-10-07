SILVER del 6/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre
Seduta vivace per il metallo prezioso, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,72%.
Il quadro di medio periodo dell'argento ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 61,93. Primo supporto individuato a 60,75. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 63,11.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)