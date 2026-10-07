SpaceX in trattative per 40 miliardi di dollari di finanziamenti per l'acquisto di chip Nvidia

Apollo Global Management guida l'operazione, closing previsto 2027

(Teleborsa) - SpaceX è in trattative con banche e investitori per raccogliere 40 miliardi di dollari da destinare all'acquisto di chip da Nvidia .



E' quanto riporta Bloomberg evidenziando che rappresenterebbe una delle maggiori operazioni di finanziamento tramite debito mai realizzate per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e che Pacific Investment Management è una delle società di gestione patrimoniale interessate.



Secondo quanto riportato in precedenza dal Financial Times, il colosso fondato da Musk sta cercando, in particolare, di raccogliere circa 10 miliardi di dollari in prestiti bancari e 30 miliardi di dollari in obbligazioni con rating investment grade per finanziare l'acquisto dei chip. A guidare l'operazione, che dovrebbe concludersi nel 2027, è Apollo Global Management .

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