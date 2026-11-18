SpaceX pronta a collocare già questa settimana bond per 4 miliardi di dollari

I titoli fanno parte dell'emissione da 40 miliardi di dollari per finanziare l'affitto di chip AI

(Teleborsa) - SpaceX potrebbe avviare già questa settimana una parte del collocamento obbligazionario da 40 miliardi di dollari dedicato ai chip per l'intelligenza artificiale.



E' quanto riporta Bloomberg spiegando l'azienda potrebbe offrire, nei prossimi giorni, bond per circa 4 miliardi di dollari con Goldman Sachs e Apollo Global Management in qualità di sottoscrittori.



SpaceX sta raccogliendo le risorse nel tempo utilizzando una tipologia di prestito progettata in modo tale che il debito non gravi sul proprio bilancio, tramite un veicolo che acquista chip da Nvidia ed emette titoli asset-backed.



Secondo quanto dichiarato lo scorso mese, BlackRock , Goldman Sachs e KKR & Co. sono stati i principali investitori dell'operazione.



Il CFO dell'azienda spaziale, Bret Johnsen, ha dichiarato, durante un panel alla conferenza TomorrowX di Austin, che SpaceX sta valutando la possibilità di utilizzare il flusso di cassa operativo e le proprie risorse di finanziamento tramite debito per i suoi progetti.



"Abbiamo già dimostrato che è disponibile una varietà di capitali di debito", ha affermato, citando l'emissione di obbligazioni societarie di quest'anno e l'accordo sui chip da 40 miliardi di dollari.



Secondo i termini dell'intesa, SpaceX noleggerà i chip per cinque anni, senza poter rescindere i contratti di leasing in caso di guasto delle apparecchiature o di eventi straordinari come disastri naturali, indicati come "cause di forza maggiore".



(Foto: SpaceX su Unsplash)

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