SpaceX, finanziamento da 40 miliardi di dollari con Apollo per l'acquisto di chip

(Teleborsa) - SpaceX ha sottoscritto un contratto di leasing con Apollo Global Management , del valore di circa 40 miliardi di dollari, per il finanziamento dei chip necessari a sostenere le proprie ambizioni nel campo dell'intelligenza artificiale.



L'accordo, reso noto da SpaceX in un documento depositato lunedì, sarà perfezionato entro la fine dell'anno, con l'avvio dei contratti di leasing previsto per la prima metà del prossimo anno.



Nel fine settimana, il fondatore Elon Musk ha menzionato l'accordo in un post su X, spiegando che servirà a finanziare l'acquisto di unità di elaborazione grafica (GPU) prodotte da Nvidia Corp.



"Questo leasing diversifica le nostre fonti di finanziamento e copre una parte significativa delle risorse necessarie per realizzare i nostri piani di crescita", ha dichiarato SpaceX lunedì, aggiungendo che per i propri investimenti nell'intelligenza artificiale si prevede un "periodo di rientro inferiore a un anno".



Goldman Sachs ha agito in qualità di unico structuring agent dell'operazione. Anche fondi e conti gestiti da BlackRock e Goldman Sachs Asset Management, oltre a conti di capitale assistiti da KKR & Co., hanno assunto impegni di investimento in qualità di anchor investor.

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