Wall street chiude su nuovi record in scia correzione treasury e rally tech
(Teleborsa) - Wall street ha chiuso le contrattazioni in rialzo con l'S&P 500 e il Nasdaq su nuovi record storici.
A trainare il mercato americano ha contribuito la correzione dei rendimenti dei treasury dopo una lunga scia rialzista.
Un sostegno è arrivato anche dal rally del settore tecnologico, in scia al rialzo delle stime di Marvel Technology.
Alla Borsa di New York, il Dow Jones sale dello 0,49% a 51.521 punti, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, l'S&P-500 avanza sino a un record di 7.819 punti.
Su un nuovo massimo storico anche il Nasdaq 100 (+0,48%); ben impostato l'S&P 100 (+0,55%).
In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti utilities (+3,01%), beni di consumo secondari (+1,39%) e beni di consumo per l'ufficio (+0,96%).
Al top tra i giganti di Wall Street, Cisco Systems (+4,55%), Walmart (+2,03%), Home Depot (+1,98%) e Amazon (+1,96%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Salesforce, che ha chiuso a -2,12%.
Si concentrano le vendite su Boeing, che soffre un calo dell'1,50%.
Pensosa United Health, con un calo frazionale dello 0,60%.
Tentenna Honeywell International, con un modesto ribasso dello 0,59%.
Tra i best performers del Nasdaq 100, Constellation Energy (+12,25%), Astera Labs (+7,54%), Nebius Group (+7,44%) e Marvell Technology (+5,87%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Seagate Technology, che ha terminato le contrattazioni a -9,18%.
Crolla Western Digital, con una flessione del 6,88%.
Vendite a piene mani su KLA-Tencor, che soffre un decremento del 4,53%.
Pessima performance per DexCom, che registra un ribasso del 4,09%.
Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati nordamericani:
Mercoledì 07/10/2026
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 922K barili)
Giovedì 08/10/2026
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 195K unità; preced. 197K unità)
16:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,7%; preced. 1,3%)
Venerdì 09/10/2026
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 48,1 punti; preced. 48,1 punti).
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