Wall street chiude su nuovi record in scia correzione treasury e rally tech

(Teleborsa) - Wall street ha chiuso le contrattazioni in rialzo con l'S&P 500 e il Nasdaq su nuovi record storici.



A trainare il mercato americano ha contribuito la correzione dei rendimenti dei treasury dopo una lunga scia rialzista.



Un sostegno è arrivato anche dal rally del settore tecnologico, in scia al rialzo delle stime di Marvel Technology.



Alla Borsa di New York, il Dow Jones sale dello 0,49% a 51.521 punti, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, l' S&P-500 avanza sino a un record di 7.819 punti.



Su un nuovo massimo storico anche il Nasdaq 100 (+0,48%); ben impostato l' S&P 100 (+0,55%).



In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti utilities (+3,01%), beni di consumo secondari (+1,39%) e beni di consumo per l'ufficio (+0,96%).



Al top tra i giganti di Wall Street, Cisco Systems (+4,55%), Walmart (+2,03%), Home Depot (+1,98%) e Amazon (+1,96%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Salesforce , che ha chiuso a -2,12%.



Si concentrano le vendite su Boeing , che soffre un calo dell'1,50%.



Pensosa United Health , con un calo frazionale dello 0,60%.



Tentenna Honeywell International , con un modesto ribasso dello 0,59%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, Constellation Energy (+12,25%), Astera Labs (+7,54%), Nebius Group (+7,44%) e Marvell Technology (+5,87%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Seagate Technology , che ha terminato le contrattazioni a -9,18%.



Crolla Western Digital , con una flessione del 6,88%.



Vendite a piene mani su KLA-Tencor , che soffre un decremento del 4,53%.



Pessima performance per DexCom , che registra un ribasso del 4,09%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati nordamericani:



Mercoledì 07/10/2026

16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 922K barili)



Giovedì 08/10/2026

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 195K unità; preced. 197K unità)

16:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,7%; preced. 1,3%)



Venerdì 09/10/2026

16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 48,1 punti; preced. 48,1 punti).

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