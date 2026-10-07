Yakkyo continua a correre in Borsa dopo ricavi per i primi nove sopra le attese

(Teleborsa) - Nuova seduta in forte rialzo
a Piazza Affari per Yakkyo
, società quotata su Euronext Growth Milan che si occupa di sviluppare soluzioni software integrate per il processo di dropshipping e vendita wholesale di prodotti di terzi, che ieri era salita già molto dopo aver comunicato
(a mercato aperto) ricavi per i primi nove mesi del 2026 sopra le attese.
I ricavi dei primi nove mesi
(pari a 21,8 milioni di euro, in crescita del 68% su base annua) rappresentano già circa l'81% della precedente stima di ValueTrack per l'intero esercizio 2026, pari a 27 milioni di euro; tale stima implicherebbe ricavi per il quarto trimestre di soli 4,6 milioni di euro circa (-29% su base annua). Gli analisti hanno pertanto alzato le stime della top line a 30 milioni di euro (+11% rispetto alla stima precedente) per quest'anno, a 33,9 milioni di euro per il 2027 (+11%) e a 38,4 milioni di euro per il 2028 (+7%). La nostra nuova stima per il 2026 implica ricavi nel quarto trimestre pari a circa 7,6 milioni di euro (+17% su base annua). Tale cifra rimane inferiore ai 10,2 milioni di euro registrati nel terzo trimestre 2026, riflettendo un approccio prudenziale data la consueta stagionalità che vede il quarto trimestre come periodo di picco.
ValueTrack incrementa sia l'EBITDA che l'EBIT di 200 mila euro su base annua, portandoli rispettivamente a 2,7 milioni e 2 milioni di euro per l'esercizio 2026, e l'utile netto di 100 mila euro su base annua, portandolo a 1,2 milioni di euro per lo stesso esercizio. Ciò implica un margine EBITDA
di circa il 9% per il biennio 2026-2027 (rispetto al precedente intervallo 9,4%-9,7%), in quanto considera in via prudenziale una minore redditività incrementale sui volumi aggiuntivi, in attesa di maggiore visibilità sulle dinamiche del margine lordo e sul piano di assunzioni.Yakkyo si attesta a 2,94 euro, con un aumento dell'8,89%
e volumi ben sopra la media. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 3,107 e successiva a 3,467. Supporto a 2,747.