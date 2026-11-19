(Teleborsa) - ValueTrack ha incrementato a 4,4 euro
per azione (da 3,6 euro) il fair value
su Yakkyo
, società quotata su Euronext Growth Milan che si occupa di sviluppare soluzioni software integrate per il processo di dropshipping e vendita wholesale di prodotti di terzi
Il fair value sale a 5,6 euro per azione per il 2028. Gli analisti sottolineano che, dato il solido profilo di crescita
della società, il suo fair value aumenta all'estendersi dell'orizzonte temporale di investimento. Al fair value, Yakkyo registrerebbe multipli pari a 5,9x-4,6x EV/EBITDA e 12,7x-10,1x P/E per gli esercizi 2027-2028.
Ieri Yakkyo ha reso noto
che, al 18 novembre, il valore della produzione (VoP) ha già raggiunto circa 30 milioni di euro, con un incremento del 50% su base annua; l'obiettivo è stato dunque raggiunto con sei settimane di anticipo rispetto alla chiusura dell'anno e prima ancora del picco stagionale legato al Black Friday e al periodo natalizio
.
Complessivamente, entro l'esercizio 2028
, si prevede che Yakkyo raggiunga: i) un valore della produzione di 42,3 milioni di euro, che implica un tasso di crescita composto annuo (CAGR) 2025-2028 di circa il 28%; ii) un EBITDA di 4,3 milioni di euro, con un margine di circa il 10%; iii) una posizione finanziaria netta rettificata (cash) di 4,3 milioni di euro.(Foto: Scott Graham su Unsplash)