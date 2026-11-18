Yakkyo, già raggiunto a novembre valore della produzione stimato per l'intero 2026

(Teleborsa) - Yakkyo , PMI innovativa che si occupa di sviluppare soluzioni software integrate per il processo di dropshipping e vendita wholesale di prodotti di terzi, ha raggiunto al 18 novembre 2026 un valore della produzione pari a circa 30 milioni di euro, valore stimato per l’intero esercizio 2026 nell’ultimo studio pubblicato dagli analisti di Value Track SIM, in crescita del 50% rispetto all’intero 2025.



Il traguardo viene conseguito con circa sette settimane di anticipo rispetto alla chiusura dell’esercizio. Non sono inoltre ancora inclusi i volumi del Black Friday e del periodo natalizio, precisa Yakkyo, che storicamente sono tra i momenti di maggiore attività commerciale per la Società.

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