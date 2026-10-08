Acquisto per Pernod Ricard
(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre
Vigoroso rialzo per il colosso degli alcolici, tra i titoli dell'indice CAC40, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,77%.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Pernod Ricard ai prezzi attuali pari a 60,86 Euro, con stop loss individuato in area 58,43 Euro, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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