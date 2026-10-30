Milano 12:20
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Parigi: andamento rialzista per Pernod Ricard

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento rialzista per Pernod Ricard
Balza in avanti il colosso degli alcolici, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,42%.
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