Parigi: andamento rialzista per Pernod Ricard

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il colosso degli alcolici , in guadagno del 2,42% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Pernod Ricard , che fa peggio del mercato di riferimento.





Le implicazioni di medio periodo del produttore di vini e alcolici confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 67,1 Euro con primo supporto visto a 66,48. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 66,08.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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