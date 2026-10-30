Parigi: andamento rialzista per Pernod Ricard
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il colosso degli alcolici, in guadagno del 2,42% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Pernod Ricard, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo del produttore di vini e alcolici confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 67,1 Euro con primo supporto visto a 66,48. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 66,08.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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