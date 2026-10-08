Amplifon: pubblicati i documenti relativi all’acquisizione del business Hearing di GN

(Teleborsa) - Amplifon , leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l’udito, rende noto che, in relazione all’emissione di n. 56.000.000

nuove azioni ordinarie necessarie a regolare la componente azionaria del corrispettivo dell’acquisizione del business Hearing da GN Store Nord S/A proposta all’Assemblea degli Azionisti di Amplifon, sono stati messi a disposizione del pubblico in data odierna, presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage (www.emarketstorage.com) e sul sito internet

https://corporate.amplifon.com (Sezione Governance) i seguenti documenti: il parere sulla congruità del prezzo di emissione rilasciato dalla società di revisione legale KPMG S.p.A. ai sensi degli articoli 2441, sesto comma, del Codice Civile e 158 del TUF; e la relazione di stima predisposta dall’esperto indipendente Prof. Andrea Amaduzzi ai sensi dell’articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), del Codice Civile.

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