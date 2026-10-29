Amplifon, via libera dell'assemblea all'aumento di capitale riservato a GN

L'operazione rientra nell'ambito dell'acquisizione di GN Hearing

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Amplifon ha approvato l’aumento di capitale riservato a GN Store Nord nell’ambito dell’acquisizione dell’interno business Hearing unitamente alle altre delibere sulle materie poste all’ordine del giorno.



Approvato l'aumento di capitale

Lo scorso 16 marzo, Amplifon ha sottoscritto con GN un accordo per l’acquisizione di GN Hearing, il cui perfezionamento è previsto entro la fine del 2026, subordinatamente al verificarsi delle relative condizioni sospensive, che ha come corrispettivo complessivo: (a) una componente azionaria, pari a 56.000.000 nuove azioni ordinarie Amplifon; e una componente in cassa pari a 1,69 miliardi di euro (soggetta ai consueti aggiustamenti di natura finanziaria alla data di perfezionamento dell’Acquisizione).



Al fine di adempiere agli impegni contrattuali assunti con GN, l’assemblea deli azionisti ha approvato l’emissione di 56.000.000 nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,02 ciascuna, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Amplifon in circolazione alla data di emissione, riservate in sottoscrizione a GN e da liberarsi mediante compensazione con il credito vantato da GN a titolo di parte del prezzo dell’Acquisizione.



Il prezzo di emissione delle nuove azioni è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione in 11,267 euro per azione, tenuto conto del valore del patrimonio netto della società e dell’andamento delle quotazioni delle azioni Amplifon nel semestre precedente e corrispondente alla media ponderata delle quotazioni degli ultimi tre mesi.



L’aumento di capitale a pagamento sarà effettuato in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione e verrà perfezionato contestualmente al closing dell'acquisizione, entro e non oltre il 30 giugno 2027.



A seguito dell'operazione, l’azionista di controllo Ampliter S.r.l deterrà una quota del 32,07% della Società (corrispondente al 63,69% dei diritti di voto), mentre GN deterrà il 17,09% del capitale sociale (corrispondente al 9,13% dei diritti di voto).



Integrazione del consiglio di amministrazione

In conformità agli accordi contrattuali relativi all’Acquisizione, GN avrà diritto di designare un proprio rappresentante quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società a far data dal perfezionamento dell’Acquisizione. A questo proposito, GN ha comunicato alla Società la volontà di designare Scott Davis quale proprio rappresentante, e l’Assemblea deli Azionisti di Amplifon, subordinatamente al perfezionamento dell’Acquisizione, ha approvato (i) la rideterminazione in 10 del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in aumento di una unità rispetto agli attuali 9 componenti; e (ii) la nomina di Davis, ad integrazione del Consiglio di Amministrazione, in qualità di consigliere non esecutivo indipendente, con durata in carica fino alla scadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione.



L’Assemblea degli Azionisti ha confermato la nomina di Francesca Fiore in qualità di Consigliere non esecutivo e indipendente, con durata in carica fino alla scadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione (i.e. sino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027), in seguito alla sua previa cooptazione a maggio 2026

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