Milano 11:10
49.409 -1,13%
Nasdaq 7-ott
31.160 -0,21%
Dow Jones 7-ott
51.180 -0,66%
Londra 11:10
10.418 -0,38%
Francoforte 11:10
24.921 -0,73%

Borsa: Rosso per Milano, in calo dello 0,96% alle 10:30

Il FTSE MIB si muove a 49.492,04 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rosso per Milano, in calo dello 0,96% alle 10:30
Milano, in perdita dello 0,96% alle 10:30, tratta in ribasso a 49.492,04 punti.
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