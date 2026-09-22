Milano 17:35
52.096 -0,53%
Nasdaq 22:00
30.732 +0,82%
Dow Jones 22:04
51.864 -0,36%
Londra 17:35
10.708 -0,29%
Francoforte 17:35
25.579 +0,02%

Borsa: Calo per Milano, in perdita dello 0,71% alle 10:30

Il FTSE MIB continua gli scambi a 52.000,99 punti

In breve, Finanza
Borsa: Calo per Milano, in perdita dello 0,71% alle 10:30
Sottotono Milano che passa di mano con un ribasso dello 0,71% alle 10:30 e si muove in territorio negativo a 52.000,99 punti.
Condividi
```