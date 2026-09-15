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Borsa: Rosso per Milano, in calo dello 0,73% alle 10:30

Il FTSE MIB si muove a 51.250,66 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rosso per Milano, in calo dello 0,73% alle 10:30
Milano, in perdita dello 0,73% alle 10:30, tratta in ribasso a 51.250,66 punti.
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