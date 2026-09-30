Milano 17:35
51.372 -0,84%
Nasdaq 20:34
30.527 +0,62%
Dow Jones 20:34
51.135 -0,42%
Londra 17:36
10.606 -0,29%
Francoforte 17:35
25.199 -0,79%

Borsa: Chiusura in rosso per Milano, in calo dello 0,84%

Il FTSE MIB archivia la giornata a 51.371,98 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per Milano, in calo dello 0,84%
Ribasso per Milano, in flessione dello 0,84%, termina le contrattazioni a 51.371,98 punti.
Condividi
```