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Borsa: Chiusura in rosso per Milano, in calo dello 0,84%
Il FTSE MIB archivia la giornata a 51.371,98 punti
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Ribasso per Milano, in flessione dello 0,84%, termina le contrattazioni a 51.371,98 punti.
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