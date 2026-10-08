Crescent Energy acquista asset da Devon Energy per 4,2 miliardi di dollari in contanti

(Teleborsa) - Crescent Energy ha stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione di asset nell'area di Eagle Ford da Devon Energy , per un prezzo di acquisto netto stimato di circa 3,85 miliardi di dollari. L'operazione consolida la posizione di eccellenza di Crescent nell'area di Eagle Ford, aggiungendo un portafoglio di siti di perforazione di prima categoria (Tier 1) e una scala operativa significativa, in aree direttamente adiacenti a quelle in cui la società è già attiva. Il perfezionamento è previsto per il quarto trimestre del 2026 o l'inizio del 2027. Devon Energy parla di un corrispettivo totale di 4,2 miliardi di dollari in contanti.



Gli asset acquisiti comprendono una produzione netta di circa 68 Mboe/giorno. La pluriennale titolarità di diritti minerari sugli asset acquisiti, unita alle attività già in corso nelle vicinanze e a una profonda competenza tecnica, conferisce a Crescent una conoscenza approfondita e una solida convinzione riguardo al valore di tali asset.



"Questa acquisizione rappresenta un passo avanti significativo per Crescent, poiché aggiunge asset di alta qualità a una valutazione interessante, nel cuore di una delle nostre principali aree operative - ha dichiarato David Rockecharlie, CEO di Crescent Energy - Conosciamo perfettamente questi asset grazie alla nostra storica titolarità di diritti minerari e alle attività limitrofe, e ravvisiamo significative opportunità per migliorarne ulteriormente le prestazioni. L'operazione rafforza la posizione di rilievo di Crescent nell'area di Eagle Ford e crea importanti opportunità di ulteriore generazione di valore, grazie alla nostra comprovata strategia operativa".



Crescent ha ottenuto impegni per alcune opzioni di finanziamento tramite debito da parte di JPMorgan Chase e RBC. Anche KKR ha fornito consulenza in merito al finanziamento. La società intende finanziare l'operazione attraverso una combinazione di liquidità disponibile e, ove opportuno e in base alle condizioni di mercato, un mix equilibrato di debito e capitale proprio.

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