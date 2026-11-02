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New York: Devon Energy in forte calo

Migliori e peggiori, In breve
New York: Devon Energy in forte calo
Si muove in perdita la società attiva nell'esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,18% sui valori precedenti.
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