Milano
17:35
49.948
+0,90%
Nasdaq
20:53
28.122
-0,93%
Dow Jones
20:53
52.095
+0,63%
Londra
17:35
10.761
+0,29%
Francoforte
17:35
25.981
+0,63%
Lunedì 2 Novembre 2026, ore 21.10
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ New York: Devon Energy in forte calo
New York: Devon Energy in forte calo
Migliori e peggiori
,
In breve
02 novembre 2026 - 20.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Si muove in perdita la
società attiva nell'esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,18% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Devon Energy Slides on New York Market
New York: Devon Energy Sharply Lower
Perde Devon Energy sul mercato di New York
Crescent Energy acquista asset da Devon Energy per 4,2 miliardi di dollari in contanti
Argomenti trattati
Devon Energy
(2)
Titoli e Indici
Devon Energy
-6,17%
Altre notizie
APA Corporation Plunges in New York
Everpure scivola in fondo al mercato di New York
Seagate Technology, quotazioni in calo a New York
Borsa: Pessimo inizio per Shanghai in calo (del 2,46%)
Borsa: Profondo rosso per Tokyo, in forte ribasso -2,52% alle 04:50
Borsa: Profondo rosso per Tokyo, in forte ribasso -1,94% alle 08:20
Guide
Paniere ISTAT 2026: come si compone, come cambia e come misura l’inflazione
Il paniere ISTAT è l’insieme di beni e servizi utilizzato per seguire l’andamento dei prezzi pagati dalle famiglie e calcolare l’inflazione.
leggi tutto