Perde Devon Energy sul mercato di New York

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società attiva nell'esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale , che soffre con un calo del 6,13%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Devon Energy rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La tendenza di breve di Devon Energy è in rafforzamento con area di resistenza vista a 50,65 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 48,06. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 53,24.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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