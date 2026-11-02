Perde Devon Energy sul mercato di New York
(Teleborsa) - Scende sul mercato la società attiva nell'esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale, che soffre con un calo del 6,13%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Devon Energy rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
La tendenza di breve di Devon Energy è in rafforzamento con area di resistenza vista a 50,65 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 48,06. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 53,24.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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