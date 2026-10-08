Crisi d’impresa, a Napoli il confronto sui principi e le buone prassi

Lunedì 12 ottobre a Palazzo Calabritto commercialisti, avvocati e magistrati approfondiranno il ruolo dell’Esperto nella composizione negoziata

(Teleborsa) - "Intercettare tempestivamente le difficoltà delle imprese e accompagnarle verso percorsi di risanamento significa tutelare attività produttive, occupazione e valore economico del territorio. L’Esperto svolge un ruolo centrale in questo percorso: competenza, indipendenza e capacità di favorire il dialogo tra le parti sono essenziali. Con questo incontro vogliamo promuovere un confronto tra professionisti, magistratura e istituzioni, valorizzando le buone prassi e gli strumenti utili a individuare concrete possibilità di recupero". Lo afferma Matteo De Lise, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, presentando l’incontro



"I principi di comportamento dell’Esperto e le buone prassi applicative" in programma lunedì 12 ottobre 2026 a Palazzo Calabritto. Introdurranno i lavori, moderati da Immacolata M. L. Vasaturo (vicepresidente dell’Odcec di Napoli e delegata alla Commissione Diritto della crisi di impresa e dell’insolvenza),



Carmine Foreste (presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli), Vincenzo Moretta (vicepresidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili); Ciro Fiola (presidente della Camera di Commercio di Napoli); Maria Aldi (capo dell’Ufficio Contenzioso e Riscossione della Direzione regionale della Campania dell’Agenzia delle Entrate), e Paolo Celentano (presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Napoli).



"Con questa iniziativa intendiamo fornire concrete indicazioni operative all’Esperto, il cui ruolo è estremamente delicato e richiede specifiche competenze - ha sottolineato Vasaturo - , in primis per verificare le concrete possibilità’ di risanamento dell’impresa. Inoltre, evidenzieremo i fattori di successo di CNC che si sono positivamente concluse".



L’introduzione sui principi di comportamento dell’Esperto sarà affidata a Salvatore Russo, avvocato e presidente della Commissione regionale per la Campania della composizione negoziata della crisi.



Il primo ambito di confronto riguarderà la valutazione della concreta possibilità di risanamento, il rapporto con l’imprenditore, gli advisor e l’organo di controllo, oltre alla conduzione delle trattative



Interverranno Mario Fucito (magistrato della sezione specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Napoli e componente della Commissione regionale per la Campania della composizione negoziata), Claudio Ferone (presidente della Commissione Risanamento d’impresa dell’Odcec Napoli), Luca Parrella (avvocato e professore associato di Diritto commerciale presso Unipegaso), ed Enrico Quaranta (segretario generale della Scuola Superiore della Magistratura).



Un ulteriore approfondimento sarà dedicato ai pareri resi dall’Esperto sulle misure protettive e cautelari, sul trasferimento d’azienda e sulle altre operazioni straordinarie, nonché sui nuovi finanziamenti.



Il confronto sarà moderato da Liliana Speranza (consigliere dell’Odcec Napoli delegato alla Commissione Risanamento d’impresa).



Sono previsti gli interventi di Edmondo Cacace (magistrato della sezione fallimentare del Tribunale di Napoli), Egidio Filetto (Commissione Risanamento d’impresa dell’Odcec Napoli), Nicola Severino (avvocato in Napoli) e Maria Scamardella (vicepresidente della Commissione Diritto della crisi di impresa e dell’insolvenza dell’Ordine).



Nella sessione pomeridiana interverranno Alessandro Tropea (commercialista e dottore di ricerca Università Cattolica), Sergio Serrapica (Agenzia delle Entrate – Funzionario Sez. Risc. - Ufficio Contenzioso e Riscossione della DRE Campania), Alessandro Pais (Commissione Diritto della crisi di impresa e dell’insolvenza Odcec Napoli), Carlo Pirozzi (Commissione Risanamento d’impresa Odcec Napoli), Stefania Armiero (consigliere COA Napoli), Ilaria Grimaldi (magistrato della sezione fallimentare Tribunale di Napoli), Mario Santaroni (avvocato del Foro di Roma), Antonio Blandini (professore diritto Commerciale Università Federico II).



Al termine dell’evento, sarà presentato il volume “La composizione negoziata della crisi di impresa – esperienze applicative” (Zanichelli Editore, 2026). Andrea Panizza (commercialista e presidente A.P.R.I.) coordinerà l’intervento di alcuni tra gli autori: Salvatore Sanzo (avvocato del Foro di Milano), Livia De Gennaro (magistrato addetto all’Ufficio del Massimario), Giacomo D’Attorre (professore ordinario diritto commerciale Università del Molise), Ciro Esposito (presidente della Commissione Diritto della crisi di impresa e dell’insolvenza) e Matteo De Lise.

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