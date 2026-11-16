Giustizia tributaria, da Aversa la proposta di un laboratorio permanente

(Teleborsa) - Un laboratorio permanente di studio e confronto sul diritto tributario. È la proposta che accompagna il forum "La riforma del processo tributario, novità normative, giurisdizione e tutela del contribuente", in programma giovedì 19 novembre 2026, alle 15,00 nella sede dell’Ordine dei commercialisti di Napoli Nord (via Armando Diaz 89).



L’Ordine promuove l’iniziativa con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) e la Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti.



"Ringrazio Nicola Graziano e Rosa D’Angiolella per il contributo scientifico e organizzativo alla preparazione del convegno", dichiara Francesco Corbello, presidente dell’Ordine di Napoli Nord.



"Auspico che da Aversa nasca una struttura stabile di studio e ricerca sul diritto tributario, dove magistratura, università e professioni possano continuare a lavorare insieme. Invito le imprese e le istituzioni - aggiunge Corbello nel corso della conferenza stampa - a partecipare al convegno e a intervenire nel dibattito, portando la propria esperienza".



Il programma prevede i saluti del presidente del Tribunale di Napoli Nord Antonio Mungo, del viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo, del presidente del CNDCEC Elbano de Nuccio e del presidente della Fondazione Antonio Tuccillo. Carolina Lussana, presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, terrà la relazione introduttiva sull’ordinamento della giurisdizione tributaria dopo il decreto legislativo n. 149 del 2026.



A coordinare i lavori sarà Rosa D’Angiolella, consigliera nazionale del CNDCEC. Nella sua presentazione, D’Angiolella richiama il ruolo della professione in una fase in cui cambiano sia l’organizzazione della giustizia tributaria sia le regole del processo: "Il commercialista è il professionista che accompagna il contribuente in ogni fase del rapporto con l’Amministrazione finanziaria: dalla corretta determinazione dell’imposta al contraddittorio preventivo, dagli istituti deflativi fino alla difesa davanti alle Corti di Giustizia Tributaria. È proprio questa visione unitaria - afferma D’Angiolella -, che tiene insieme sostanza tributaria, dati contabili e regole processuali, a fare del commercialista un presidio essenziale per l’effettività del diritto di difesa e per un giusto processo tributario".



La prima tavola rotonda affronterà l’uso dell’intelligenza artificiale nella ricerca giurisprudenziale, con il progetto Sententia, l’onere della prova, la testimonianza e i rapporti tra processo penale e tributario. Nella seconda si parlerà, tra l’altro, di accertamenti, di riparto di giurisdizione, di transazione fiscale nella crisi d’impresa e della durata dei procedimenti.



Nicola Graziano, presidente della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta e componente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, lega la proposta del laboratorio ai cambiamenti degli ultimi anni. "Sempre più si sente l’esigenza di un confronto tra tutti gli attori protagonisti del profondo cambiamento che negli ultimi anni ha interessato il processo tributario e più in generale il diritto tributario. Il legislatore ha infatti spinto sull’acceleratore della riforma che ha consacrato la magistratura tributaria come quinta magistratura".



Per Graziano, il convegno può essere il primo passo per "dar vita ad un laboratorio permanente di idee, confronto e discussione che di anno in anno si rinnova e cresce, coinvolgendo le migliori risorse non solo campane ma dell’intero stivale". Una sfida ambiziosa osserva, per dare continuità al dibattito e contribuire alla sua evoluzione.

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