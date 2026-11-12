Lesca (Intesa Sanpaolo Insurance Agency): "un’impresa adeguatamente protetta è un’impresa più resiliente"

(Teleborsa) - “Essere un operatore di bancassicurazione non significa semplicemente vendere polizze attraverso una rete bancaria, ma integrare competenze bancarie con competenze tecnico-assicurative che hanno come comune denominatore la conoscenza del cliente e la relazione con lui, sia esso una persona fisica o un’impresa, comprendendo sia i bisogni bancari e d’investimento sia i bisogni di previdenza e protezione assicurativa. Nel tempo abbiamo lavorato molto, in modo lungimirante, anche sulla previdenza complementare, avviando 28 anni fa il nostro primo Fondo Pensione Aperto e inserendo un elemento così fondamentale nei processi retail e aziendali, raggiungendo ad oggi più di 600 mila clienti in questo settore“. Lo ha detto Andrea Lesca, AD e DG di Intesa Sanpaolo Insurance Agency, intervenuto nell’ambito del panel dal titolo “Strategie distributive e integrazione dei modelli di business” in occasione del Cetif Summit dedicato al tema "Distribution Strategies in Banking & Insurance: Agentic AI e nuovi modelli di servizio".





“Un’attività per noi molto importante è nell’ambito imprese: affiancare alla relazione creditizio-finanziaria tradizionale la relazione assicurativa rappresenta un elemento di consulenza fondamentale, sia dal punto di vista del welfare per i dipendenti sia perché un’impresa adeguatamente protetta è un’impresa più resiliente, capace di garantire maggiore continuità operativa e di rafforzare, nel tempo, anche il proprio profilo di rischio creditizio“.





“Come Gruppo sentiamo la responsabilità di sensibilizzare sull’importanza di prevenire i rischi e assicurare al meglio la propria azienda, e fissiamo annualmente dei processi di assessment per verificare l’adeguatezza dei presidi, riducendo nel caso il costo della polizza“





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