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Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Retail

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Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Retail
Giornata negativa per il comparto vendite al dettaglio europeo, che continua la seduta a 916,35 punti, in calo dello 0,75%.
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