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Eurozona: giornata in lieve aumento per l'EURO STOXX Retail

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: giornata in lieve aumento per l'EURO STOXX Retail
Il Comparto vendite al dettaglio europeo avanza in maniera frazionale, arrivando a 976,32 punti.
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